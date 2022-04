Inscrições continuam abertas e são exclusivas para produtores rurais.

O Tocantins é um dos estados com maior potencial agrícola do Brasil, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). Durante o 5º levantamento feito pela Instituição, já existe uma expectativa de crescimento de 5,3 na colheita de grãos, referentes a 2021/2022, um equivalente a 5,8 milhões de toneladas que devem ser colhidos.

A expectativa é de bons negócios para todos as áreas, principalmente, para o homem do campo. Por isso, a atualização e a capacitação do produtor rural são fundamentais. Pensando nisso, vai acontecer no Tocantins, no próximo de 23 de abril, o primeiro AGRO 360, um evento voltado exclusivamente aos produtores rurais. Alguns dos objetivos é fomentar a discussão sobre o mercado da soja e produção do campo de forma geral, a realização de negócios, atualização sobre direitos e deveres entre outros.

O evento vai acontecer na Fazenda Estrela do Norte, no município de Peixe – TO. A programação está marcada para iniciar às 07h30min com café da manhã, segundo a organização, durante o encontro, acontecerá várias palestras, entre elas estão:

Licenciamento ambiental;

Eficiência em adubação fosfatada;

Saúde e segurança do Trabalho;

Garantias no agronegócio;

Mercado de comercialização da soja;

Para participar, o produtor rural deve fazer a inscrição por meio do link: https://agro360.agenciar7.com/confirmar .

Além das capacitações, os participantes terão a oportunidade de fazer bons negócios, visto que, várias instituições bancárias estarão presentes no evento, oferecendo linhas de crédito diferenciadas, além da oportunidade de revendas, empresas de credito rural, Seguranca no trabalho, ambientais, entre outras.

Maiores informações / COMISSÃO ORGANIZADORA AGRO 360 TO

Diego Mesquita: (63) 9935-1066

Douglas Mesquita (63) 9948-8237

Poliana Cirqueira (63) 9 9964 – 7006

Maicon Modesto (99) 98134-7803

Por: Clifton Morais /Assessoria de imprensa do evento – Jornalista DRT 706/TO – Mestre em Comunicação e Sociedade