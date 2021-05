O Estado recebe duas novas remessas e amplia o público para vacinação da população com comorbidades, gestantes, puérperas e deficientes permanentes.

Por Laiany Alves

As novas doses recebidas no domingo, 02 e as previstas para terça-feira, 04, darão continuidade na vacinação da população prioritária do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 e início da imunização da população com comorbidades, gestantes, puérperas e deficientes permanentes no Estado do Tocantins. No total, o Estado recebeu 2.200 doses da CoronaVac no domingo, 02, e está previsto 42.000 vacinas da AstraZeneca e 3.510 da Pfizer para terça-feira, 04, totalizando 47.710 novas doses.

As doses da vacina AstraZeneca/Fiocruz estão planejadas para vacinação da 1° dose (D1) de pessoas de 60 a 64 anos e para aplicação da 1° dose (D1) dos grupos de pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas e pessoas com deficiência permanente. Já as doses da vacina CoronaVac/Butantan disponibilizadas estão direcionadas ao atendimento das 2° doses (D2) das pessoas de 60 a 64 anos e 1° e 2° dose para o grupo de forças de segurança e salvamento e forças armadas.

Critérios

Para vacinação a população com comorbidades, gestantes, puérperas e deficientes permanentes o Ministério da Saúde definiu os seguintes critérios para vacinação, seguido da apresentação de laudo médico, prescrição ou receituários carimbados:

Na fase I, vacinar proporcionalmente, de acordo com o quantitativo de doses disponibilizado: – Pessoas com Síndrome de Down, independentemente da idade (18 a 59 anos); – Pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise) independentemente da idade (18 a 59 anos); – Gestantes e puérperas com comorbidades, independentemente da idade (18 a 59 anos); – Pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos. – Pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 55 a 59 anos;

Na fase II, vacinar proporcionalmente, de acordo com o quantitativo de doses disponibilizado, segundo as faixas de idade de 50 a 54 anos, 45 a 49 anos, 40 a 44 anos, 30 a 39 anos e 18 a 29 anos. -Pessoas com comorbidades; – Pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no BPC; – Gestantes e puérperas independentemente de condições pré-existentes.

A gerente de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Diandra Sena, chama atenção dos profissionais de saúde quanto às campanhas de vacinação que estão ocorrendo, a da Covid-19 e da Influenza. “ A campanha de vacinação da Influenza foi iniciada no mês de abril, os profissionais devem ficar atentos a alternância da vacinação, Influenza e demais vacinas do calendário e Covid-19. Devemos priorizar a vacinação contra a Covid-19, com intervalos mínimos de 14 dias entre a vacinação da covid-19 e da Influenza, ou outras vacinas do calendário e caso o usuário apresente sintomas da Covid-19, aguardar a melhoria dos sintomas para vacinação”, reforçou.

Pfizer

O Ministério da Saúde recebeu as primeiras doses da vacina Pfizer, no total de 1.000.350 para o reforço e aceleração da Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19 no país. O Tocantins receberá, neste momento 3.510 doses, inicialmente só para a capital, Palmas.

A oferta da vacina seguirá o fluxo adotado até o momento para as demais vacinas, priorizando o grupo já estabelecido no Programa Nacional de Vacinação. O transporte será realizado pelo Ministério da Saúde em embalagens específicas para garantir a temperatura negativa entre -25°C e -15°C. No Estado a vacina será armazenada em câmara fria específica, obedecendo aos padrões da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

As equipes do Estado e do município de Palmas já foram capacitadas para utilização da vacina e já receberam orientações necessárias quanto ao armazenamento e prazos para aplicação em temperaturas que podem ser de no máximo cinco dias à temperatura de +2°C a +8°C e até 14 dias (2 semanas) à temperatura de -25°C à -15°C.