A FIETO realiza nesta quinta-feira (24) a 3ª edição do projeto Ela Faz Indústria, que acontecerá no Shopping Capim Dourado e contará com uma exposição para a divulgação dos produtos desenvolvidos por empresas lideradas por mulheres no Tocantins. O projeto tem como objetivo apoiar lideranças femininas no Programa de Fortalecimento de Empresas.

O evento é direcionado à capacitação e fortalecimento industrial feminino e contará com exposições nas áreas de moda e perfumaria, agro, tecnologia e reparação mecânica, construção civil, alimentos e bebidas e ficará aberto ao público para visitação durante o horário de funcionamento do shopping, a partir das 10hs até às 22hs.

A abertura oficial acontece às 19h com um coquetel e contará com a presença de autoridades locais. O público que for prestigiar a exposição poderá participar das rodas de bate-papos, depoimentos, amostra de produtos e degustações ofertadas pelos expositores.