Por Redação

A missão técnica é uma iniciativa construída pelo sistema FAET/SENAR e Sebrae Tocantins. Na edição deste ano, 16 mulheres ligadas ao setor, foram convidadas para participarem do congresso em São Paulo, que tem como tema: “Coordenação das cadeias produtivas do agronegócio: a década decisiva”.

A Superintendente do SENAR, Rayley Luzza, explicou que o congresso é um evento especialmente voltado para o público feminino com uma vasta programação de palestras, debates, mesas redondas com profissionais renomados do segmento e também contará com stands com produtos específicos para o público; outro ponto importante é a troca de experiências entre mulheres do setor de todo o país.

“O sistema FAET/SENAR liderado pelo presidente Paulo Carneiro, mais uma vez inova ao perceber a importância de eventos como esse para o fortalecimento da mulher no meio rural. Por isso realiza missões como essa. Em 2019 levamos seis representantes do nosso estado e agora serão 16 participantes”, destacou.

No evento as participantes vão tratar de conteúdos referentes a sustentabilidade, governança, sucessão nos negócios e inovação.