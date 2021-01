Ter entre 16 e 69 anos de idade – _jovens entre 16 e 17 anos podem ser aceitos como candidatos a doação de sangue com o consentimento formal assinado pelo responsável legal e apresentação de um documento oficial com foto, para cada doação. Para a primeira doação o responsável legal deverá estar presente. Nas subsequentes o menor poderá doar apresentando o termo de autorização com a assinatura do responsável legal registrada em cartório_;