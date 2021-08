por Nayna Peres

Com foco no desenvolvimento econômico e dando continuidade aos diálogos já iniciados com o município de Gurupi, a diretora da Indústria e Comércio de Gurupi, Daniella Prudente Vitorino e o ex-vereador do município, Jonas Barros, estiveram reunidos com o secretário da Indústria, Comércio e Serviços (Sics) e presidente da Agência de Mineração do Estado do Tocantins (TO Minérios), na sede da pasta em Palmas.

Durante o encontro, a diretora apresentou demandas para a implantação de uma casa de farinha para a Associação Micro-Jandira de Gurupi, que representa os pequenos produtores rurais da região. Ainda na oportunidade, Daniella convidou o Governador Mauro Carlesse e o secretário Tom Lyra, para visitar a Associação e conhecer de perto o trabalho que vem sendo desenvolvido pelos agricultores, em especial aqueles relacionados à produção de farinha.

Lisonjeado com o convite e sendo um conhecedor de Gurupi e região, o secretário Tom Lyra firmou o compromisso de ir, em breve, à cidade para prestigiar o projeto da Associação Micro-Jandira. “Temos um governo que prioriza o contato e a comunicação entre Estado e Municípios. Assim como anseia o Governador Mauro Carlesse, a Sics promove ações e defende iniciativas como essa. Isso prova que estamos na direção certa”, indicou o titular da pasta, acrescentando que os municípios desempenham papel fundamental no desenvolvimento econômico do Tocantins.