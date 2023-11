Secretaria de Estado da Mulher promoveu em Gurupi I Fórum de Políticas Públicas para as Mulheres

Por Redação

O I Fórum de Políticas Públicas para as Mulheres – Edição Regional, aconteceu na Câmara Municipal de Gurupi, nesta sexta-feira, 17. O evento, promovido pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, contou com a parceria da Prefeitura de Gurupi e reuniu diversas lideranças femininas da região Sul do Estado.

O encontro reuniu prefeitas, primeiras-damas, secretárias, diretoras municipais e representantes de organizações não governamentais, proporcionando um espaço de discussão e reflexão sobre questões cruciais relacionadas aos direitos e bem-estar das mulheres na sociedade. Além das discussões, o Fórum contou com palestras informativas que irão nortear a construção do Plano Estadual de Política da Mulher. O Plano abrangerá ações, objetivos, estratégias e diretrizes voltadas para promover a garantia dos direitos das mulheres em todo o Estado.

A prefeita Josi Nunes destacou a importância do evento e ressaltou a necessidade de promover a equidade de gênero não apenas na política, mas em todas as esferas da sociedade. “Somente assim podemos mudar o cenário atual e permitir que as mulheres alcancem cada vez mais lugares de destaque na sociedade, tanto na gestão pública, como no setor privado, na família, e outras áreas”, afirmou.

A secretária de Estado da Mulher, Berenice Barbosa, enfatizou a importância da união das mulheres e reforçou o trabalho descentralizado da pasta. Destacou o compromisso em estar próxima dos municípios, levando discussões que visam fortalecer as políticas públicas em defesa das mulheres.

“Estamos comprometidas em estar próximas das realidades locais, entendendo as demandas específicas de cada comunidade. Ao descentralizar nosso trabalho, conseguimos amplificar o impacto das políticas públicas em defesa das mulheres”, explicou.

A secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Cristina Donato, enalteceu a iniciativa da Secretaria de Estado da Mulher e o trabalho realizado na gestão da prefeita Josi Nunes em defesa das mulheres, com foco nas parcerias. “A iniciativa da secretária Berenice em promover esse Fórum é fundamental para consolidar ações voltadas para as mulheres. E aqui em Gurupi, sob a liderança da prefeita Josi Nunes, temos visto um esforço significativo em promover a equidade de gênero e assegurar que as políticas públicas atendam às necessidades das mulheres em nossa cidade. Essa colaboração entre esferas estadual e municipal é essencial para enfrentarmos desafios e construirmos políticas mais eficazes”, afirmou.

O Fórum ainda continua no período da tarde com grupos de discussão sobre os “Desafios para implantação e implementação das Políticas Públicas para Mulheres”; apresentação; plenária final e síntese do fórum.