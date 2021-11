por Redação

Para este ano, o Baile das Debutantes está previsto para ser realizado no dia 03 de dezembro, no salão de eventos do Balneário Municipal e contará com a participação de 22 meninas que se destacaram como melhores alunas no decorrer do atual período letivo, mediante a obtenção das melhores notas e desempenho escolar.

O evento comunitário é realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), Secretaria Municipal de Saúde, Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), que disponibilizam todo o suporte necessário desde o lançamento até a concretização da solenidade.

No decorrer dos próximos dias, as adolescentes deverão se preparar por meio da dedicação assídua em ensaios para apresentação da dança de valsa, dentre outros detalhes do evento, além de receberem aulas de comportamento e etiqueta, orientações sobre saúde e bem-estar físico e emocional e participação em uma sessão de ensaio fotográfico profissional.