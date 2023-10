Sebrae Tocantins anuncia vencedoras do Prêmio Mulher de Negócios; empreendedoras gurupienses se destacaram

Por Redação

O Sebrae Tocantins anunciou nesta terça-feira, 17, as vencedoras da etapa estadual do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios (PSMN). O prêmio tem o objetivo de estimular, fomentar e reconhecer o empreendedorismo feminino, por meio de histórias inspiradoras de empreendimentos liderados por mulheres que se destacam em diferentes segmentos.

No Tocantins, a edição 2023 recebeu 76 inscrições de 17 municípios de diferentes regiões do estado, superando as inscrições de 2022. As histórias tocantinenses foram avaliadas por uma banca de analistas técnicos do Sebrae.

A disputa na premiação continua e o resultado final na etapa nacional será anunciado no dia 28 de novembro, na sede do Sebrae Nacional, em Brasília (DF). Elas terão direito a uma viagem para participar de uma missão técnica, além de mentoria, aparelho de última geração (tablet ou celular) e o troféu.

Transformação

O presidente do Concelho Deliberativo do Sebrae Tocantins, Paulo Carneiro, destacou a coragem das mulheres empreendedoras e pontuou a importância dessas mulheres para o empreendedorismo tocantinense. “O Sebrae reconhece que as mulheres devem ter as mesmas oportunidades que os homens têm e nós estamos empenhados para que elas tenham acesso a cursos, capacitações, mentorias e muito mais para que consigam alcançar todo o sucesso que merecem e lutam para ter”.

Segundo a gerente do Sebrae, Gabriela Tomasi, o Prêmio Mulher de Negócios é uma iniciativa que estimula o empreendedorismo feminino e dá força para que mais mulheres se sintam motivadas a terem seu próprio negócio. “As mulheres têm luta e resistência diante dos momentos mais difíceis. No Tocantins 28% dos pequenos negócios são dirigidos por mulheres, isso representa 35.539 CNPJ’s ativos que geram emprego, que movimentam a economia e contribuem com o desenvolvimento do Estado, por isso, se torna tão importante reconhecer cada uma dessas mulheres”, comentou.

Vencedoras

Letícia Helena, proprietária de uma loja de roupas, se inscreveu e neste ano venceu na etapa estadual, afirmou que se sentiu contemplada e reconhecida nesta edição. “Eu e minha equipe trabalhamos muito para estarmos aqui hoje. Ser empreendedor não é fácil, é um desafio constante. E ser uma empreendedora mulher acaba sendo mais difícil ainda. Hoje estou colhendo resultado. Esse prêmio é muito mais que merecido”.

Também vencedora da etapa estadual, a produtora rural Andrea Noleto, disse que o Sebrae é o grande motor para seu sucesso enquanto. “Eu sou cria do Sebrae. Ele esteve comigo desde o início. Foram 15 anos dedicados a fazenda e a cada ano eu tive um aprendizado. Fui ocupando meu espaço e minhas conquistas. E hoje estou aqui, recebendo este reconhecimento”.

Thyeiry Winny, também é proprietária de uma loja de roupas femininas e conta as dificuldades e vitórias pelo percurso. “Esse é um dos poucos momentos de reconhecimento, se não o único que temos, então temos que comemorar e aproveitar a oportunidade. Sou muitas em uma, e nem sempre empreender é um caminho fácil. Mas hoje consigo ver que estou colhendo os frutos que plantei”, finaliza. (Assessoria de Imprensa do Sebrae Tocantins)