Com o objetivo de estimular o empreendedorismo e promover o empoderamento feminino de mulheres em situação de vulnerabilidade, o Sebrae certifica mais 166 mulheres pelo projeto Força Mulher, concluindo assim a primeira fase do ciclo iniciado em 2021. A formatura das participantes da região Sul do Estado acontece nesta quinta-feira, 22 de setembro, no Centro de Convenções Mauro Cunha, a partir das 16 horas.

Para a oradora da turma, Sueli Pereira, o apoio do Sebrae dá a todas essas mulheres a oportunidade de empreender.

“Eu fui capacitada e agora irei receber um kit para montar meu próprio negócio. Esse incentivo é muito importante, é uma oportunidade para seguir em frente”, compartilha a formanda do curso Inove na beleza – Cuidados com a pele.

Participaram projeto Força Mulher mulheres dos municípios de Aliança, Araguaçu, Crixás, Dueré, Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi, Jaú do Tocantins, Palmeirópolis, Peixe, São Salvador, São Valério da Natividade e Talismã.

Na região, os cursos mais procurados foram sobre produção de bolos, doces e salgados; pintura de obras; instalação de ar-condicionado e beleza com foco em cabelos. Após a formatura, as participantes receberão kits para iniciarem seus empreendimentos, além de contar com apoio de consultoria ofertado pelo Sebrae pelos próximos seis meses, caso decidam abrir um negócio.

Segundo o superintendente do Sebrae, Moisés Gomes, só em 2021 foram capacitadas 1239 mulheres de 97 municípios.

“Investimos tanto na capacitação em gestão e empreendedorismo como na capacitação técnica que foi realizada pelos parceiros Senai e Senac. E o grande diferencial deste projeto é que além da capacitação, estamos entregando após a formatura o Kit para empreender, ou seja, um kit com os primeiros materiais para que elas possam iniciar um pequeno negócio”, comenta o superintendente.

As próximas formaturas do projeto Força Mulher serão em Paraíso, no dia 28 de setembro e em Dianópolis no dia 7 de outubro. (Assessoria de Imprensa do Sebrae Tocantins)