Por Redação

Como parte das ações de programação do aniversário de Dianópolis, cidade localizada na região sudeste do Estado, o Sebrae Tocantins realiza na próxima terça-feira, 22, no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, a 1ª Feira de Produção Social. No evento serão expostos produtos como bolos, tortas e artesanatos, confeccionados pelas alunas do projeto Força Mulher.

Também na ocasião, haverá a assinatura do termo de adesão das prefeituras de Dianópolis e Rio da Conceição ao programa Cidade Empreendedora. O objetivo do evento é promover a transformação territorial e buscar o desenvolvimento socioeconômico do município por meio da implementação de políticas públicas para os pequenos negócios.

Antônio Curcino, gerente do Sebrae, destaca que a iniciativa tem o foco de promover, de forma transversal, a integração social e comunitária das famílias capacitadas pelo Força Mulher, além de estreitar o relacionamento com a comunidade de Dianópolis. “Para alcançar esse objetivo, buscamos criar oportunidades concretas de comercialização dos produtos desenvolvidos por essas famílias e mulheres, valorizando seu trabalho e estimulando seu crescimento econômico e independência financeira”, aposta.

O gerente ainda menciona que por meio dessa iniciativa, o Sebrae fortalece a economia local, fomenta a inclusão social e valoriza talentos e habilidades das famílias beneficiárias do Força Mulher. “Acreditamos que ao proporcionar um ambiente propício para a divulgação e venda dos produtos por eles elaborados, estaremos impulsionando a autoestima, a autoconfiança e o senso de pertencimento desses grupos dentro da comunidade”, completa.

O superintende do Sebrae, Rérison Antônio Castro, explica que através do engajamento e interação contínua, o Sebrae pretende criar uma cultura de valorização do empreendedorismo local e da produção artesanal, proporcionando um ambiente inclusivo e colaborativo para que essas famílias e mulheres possam desenvolver suas habilidades, expandir seus negócios e alcançar uma maior autonomia e sustentabilidade financeira. “A nossa ideia é que essas mulheres sejam confiantes em seus negócios e protagonistas de suas próprias histórias”, enfatiza. (Assessoria de Imprensa do Sebrae Tocantins)