por Redação

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o universo feminino no Brasil alcançou a marca histórica de mais de 10 milhões de mulheres donas do próprio negócio no terceiro trimestre de 2022. Com este cenário cada vez mais crescente e por acreditar nesta potência, o Sebrae Tocantins e Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Tocantins (Fecomércio), por meio da Câmara de Mulheres Empreendedoras e Gestoras de Negócios da Fecomércio Tocantins (CMEG) realizam o talk show “Empreendedorismo Feminino no Mundo Digital”.

A iniciativa, que faz parte do evento de lançamento do programa “Elas por Elas” da CMEG, ocorrerá na próxima quarta-feira, 19, no auditório da Estadual Professora Elisângela, a partir das 19 horas. O evento tem o objetivo de proporcionar às empresárias um momento de troca de experiências, reflexão sobre os comportamentos do consumidor nas redes sociais e discutir sobre o empreendedorismo feminino.

De acordo com o gerente do Sebrae Amaggeldo Barbosa, o segmento da moda no Brasil movimentou mais de R$ 229 bilhões em 2022, sendo o maior em volume de quantidade de pedidos, representando 15% de tudo que é comprado na internet. Dados do NuvemCommerce 2023 apontam que lojas de moda e vestuário seguem liderando as vendas online com 38%. “Esse cenário revela o quanto é importante proporcionar às empreendedoras desse segmento, cursos e capacitações voltadas para o universo digital”.

O gerente destaca ainda que a iniciativa tem a ideia de levar para as empresárias conceitos fundamentais do empreendedorismo na era da transformação digital, bem como inserir os pequenos negócios nessa nova realidade do ecossistema da influência na internet.

Talk Show com Camila Coutinho

A tecnologia mudou a maneira das pessoas se relacionarem, a forma como trabalham e até como resolvem as necessidades no dia a dia. O talk show, ministrado pela digital influencer Camila Coutinho, com o tema “Empreendedorismo Feminino no Mundo Digital”, tem como foco destacar o protagonismo das empreendedoras e salientar a força que elas têm na hora de lutar pelos seus negócios e, consequentemente, pelas lutas das quais acreditam.

Os organizadores do evento esperam receber mais de 450 empresárias. As empreendedoras interessadas em participar podem realizar as inscrições por meio da Loja Sebrae (https://to.lojavirtualsebrae.com.br/loja/evento/252751029-elas-por-elas-empreendedorismo-feminino-do-mundo-digital ).

Apoio do Sebrae

O Sebrae e Fecomercio subsidiam 50% do valor do evento, sendo os outros 50% por conta da participante. O valor total é R$300, mas com o incentivo financeiro do Sebrae, as participantes poderão pagar R$150. O valor pode ser parcelado no cartão de crédito. (Assessoria de Imprensa do Sebrae Tocantins)