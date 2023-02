da redação

A preocupação da área técnica é reforçada pelos números do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), apontando que, em todo o Estado, no ano de 2022, foram registrados 277 casos de sífilis congênita, 95 casos de AIDS e 297 de HIV.

Segundo o assessor técnico da Gerência Estadual de DST/AIDS e Hepatites Virais da SES-TO, Márcio Thales Salgado, “o principal objetivo da campanha é mostrar à população que festa e saúde andam juntos, principalmente durante o carnaval. Não vale correr o risco sem proteção”.

Márcio Thales acrescenta que “para que nenhum município fique sem o material necessário, foram distribuídos na última semana preservativos e exames, que podem ser realizados pelos mais de 1.300 profissionais capacitados em todo o Tocantins”.

Em 2022, a SES-TO entregou aos municípios 2.706.350 preservativos, sendo 2.647.440 masculinos e 58.910 femininos. Sobre testes rápidos para a detecção, foram distribuídos 1.951.768 antirretrovirais que se dividiram em 40.164 testes de HIV, 36.925 de Sífilis, 26.900 para Hepatite B e 21.760 para Hepatite C.

Doenças sexualmente transmissíveis (ISTs)

As ISTs são causadas por mais de 30 vírus e bactérias e transmitidas, principalmente, por relação sexual desprotegida, ou seja, sem o uso de preservativo, com uma pessoa infectada. No geral, essas doenças causam lesões nos órgãos genitais. Mas também podem provocar câncer, complicações na gravidez e no parto, aborto, infertilidade, problemas neurológicos e cardiovasculares e até a morte.