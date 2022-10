da redação

Como são listas de espera públicas, qualquer cidadão, órgão regulador, áreas técnicas e profissionais da saúde podem acompanhar as informações na plataforma http://sistemas.saude.to.gov.br/Eletivas/. Entretanto, somente os pacientes podem ver detalhes de identificação das próprias cirurgias. Todas as informações pessoais do usuário cadastrado que aguarda um procedimento, são sigilosas.

Controle e listas públicas

Criado pela área de tecnologia do Governo do Tocantins, o Sigle gerencia e dá transparência às listas de espera de cirurgias eletivas no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde (SES). Parte da Instrução Normativa do Sistema foi criada considerando a necessidade de organizar um fluxo e normatizar o processo de regulação e autorização das cirurgias eletivas. O Governo do Tocantins cumpre o fluxo estabelecido em legislação específica que envolve as Centrais de Regulação do Estado, unidades hospitalares executantes e municípios solicitantes.

Segundo o gerente de Regulação de leitos, José Divino Dias Correria, com o Sistema não só os pacientes que necessitam de cirurgias podem acompanhar o andamento das filas, por tipo de procedimento, unidade hospitalar e outras informações, como a população em geral consegue verificar o tamanho das filas. “Também auxilia o Estado na elaboração de relatórios estatísticos, tomadas de decisão e serve para os órgãos de controle terem conhecimento das demandas. É um sistema que promove transparência”, enfatizou.

Neste ano, todos os 7.122 procedimentos cirúrgicos eletivos realizados nos 17 hospitais de gestão estadual e nas unidades contratualizadas, convênios ou hospitais municipais estavam inseridos no Sigle. “Ele gerencia as filas e publicita as informações aos usuários. Os órgãos municipais de saúde realizam o informativo dos pacientes e após a confirmação da necessidade da cirurgia os usuários são inseridos na lista, que tem critérios como ordem cronológica e clínica”, informou o gerente de Regulação de leitos.