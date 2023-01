da redação

Segundo o titular da SES-TO, Afonso Piva, “o objetivo é a contratação de profissionais médicos com registro de qualificação de especialista. Com isso teremos condições de suprir as escalas de todas as unidades hospitalares, para que a população seja atendida em tempo oportuno e com a avaliação necessária ao seu quadro clínico”, afirmou o gestor, acrescentando que “além da contratação imediata, a Pasta busca a criação de um banco de dados destes profissionais”.

As contratações serão regidas por meio dos critérios estabelecidos pela Lei nº 3.422, de 08 de março de 2019, e os profissionais terão direito ao recebimento de indenização por insalubridade e adicional noturno.

As vagas são para atuação em ginecologia, obstetrícia, pediatria e cirurgia geral para lotação no Hospital e Maternidade Dona Regina (HMDR), Hospital Regional de Miracema (HRM), Hospital Regional de Paraíso (HRP), Hospital Materno Infantil Tia Dedé, Hospital Regional de Gurupi (HRG) Hospital Regional de Guaraí (HRG) e Hospital Regional de Augustinópolis (HRA). Também há vagas para atuação em cirurgia geral, com lotação nas unidades hospitalares da rede estadual.

Cadastro

Os interessados poderão encaminhar currículo profissional e demais documentos comprobatórios ao exercício da função no e-mail [email protected] e em caso de dúvida entrar em contato por meio dos telefones (63)3218-1740/2706/1744.