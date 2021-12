O Banco de Leite Humano do Hospital Regional de Gurupi (HRG) recebeu, nesta quarta-feira, 22, da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, o certificado pela excelência na atuação da promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, e nas ações dos bancos de leite humano, como uma intervenção integral a favor da saúde da mulher e da criança, em 2021.

da redação

“A doação é um ato de amor e o trabalho de nossa equipe do Banco de Leite Humano (BLH), do Hospital de Gurupi, é extremamente importante, pois além de captar as doadoras, consiste em coletar, processar e distribuir o leite humano aos bebês prematuros e de baixo peso internados em nosso hospital, e ainda atendem chamados em outras unidades”, frisa a diretora geral do HRG, Cristiane Uchôa.

A coordenadora do Banco de Leite Humano do HRG, Jaciara Martins, também comemorou o reconhecimento nacional. “É com muita alegria que recebemos o certificado da Rede Brasileira. Este ano de 2021 foi muito difícil, com diversos desafios impostos pela pandemia da covid-19, mas a rede se mostrou, mais uma vez, que, de forma solidária, foi capaz de estruturar as ações realizadas pelos bancos de leite e postos de coleta espalhados pelo Brasil. Temos muita satisfação em fazer parte disso e recebemos este reconhecimento com muita gratidão”, enfatiza.