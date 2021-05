por Wesley Silas

A empresária e Secretária de Turismo de Peixe, Rosilene Pereira da Silva, conhecida como Rosa de Fogo comentou sobre a instauração de inquérito Civil Público promovido pelo Ministério Público por meio da promotoria de Peixe voltado à apuração responsabilidade da ineficiência no combate a proliferação da Covid-19 no município.

Conforme Rosa de Fogo ela vive o problema da pandemia dentro da sua casa com a infecção do seu companheiro, Gutenberg, conhecido como Gugu que se encontra internado em UTI-Covid-19.

“A Secretária de Turismo não está sem fazer ação de combate à Covid-19, muito pelo contrário. […] Estamos fazendo um diagnóstico de todo estrutura de turismo em Peixe, inclusive de todos os ranchos. Estamos fortalecendo ações para que a saúde tenha condições de ter informações para inibir a quantidade de pessoas em ranchos porque quando chega em Peixe é como se fosse uma cidade sem dono e sem lei e todo mundo entra e tem rancho que junta 300 pessoas. Este levantamento que estamos fazendo vai servir para a Secretaria de Saúde fazer barreira sanitária”, disse. “Tem 07 dias que conseguimos forma o nosso conselho de turismo e agora estamos caminhando para construir a nossa IGR que é Instância de Governança Regional da região da Ilha do Bananal”, completou Rosa de Fogo. Ela também criticou o fato dos proprietários de ranchos não pagarem taxa ou impostos para a prefeitura manter estradas vicinais e recolhimento de lixo.

Temporada de praia

Segundo Rosa de Fogo neste ano não acontecerá a temporada da Praia da Tartaruga, porém, a a Prefeitura de Peixe trabalha em um projeto voltado ao turismo sustentável para acabar com a sazonalidade do turismo apenas no mês de julho.

“A Secretária de Turismo de Peixe só existia para temporada de praia onde se ganham muito dinheiro sem fazer prestação de contas. Daí fica um turismo sazonal de 30 dias. A população de Peixe precisa de um turismo sustentável com geração de renda para toda população e não só para alguns beneficiados durante a temporada de praia”, disse.

Segundo a secretária: “A coisa é muito mais séria do que se pensa. Estamos na construção de um projeto que vai nos ajudar neste período pandêmico, principalmente, porque está chegando alta temporada e não vai existir estrutura na praia da Tartaruga, mas sabemos que vai ser frequentada com regras para que as pessoas entendam que precisamos trabalhar e vamos fazer com que a cidade movimente mais e as pessoas venham durante a semana”, explicou.