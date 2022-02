Por Redação

A supervisora de via permanente da VLI, Naya Rayza Oliveira, atua há 8 anos na empresa. Ela conta que percorreu um longo caminho e que chegou a essa posição através de muito trabalho, dedicação, comprometimento e, principalmente, reconhecimento.

Naya é natural de Imperatriz (MA) e iniciou a carreira na construção civil, mas foi por intermédio de um curso superior de administração que ingressou na VLI, então como estagiária. Na época, trabalhava em Açailândia (MA) e, desde então, começou a construção de sua trajetória na companhia. De estagiária foi promovida para a área administrativa, em seguida se tornou técnica de via permanente, depois analista, até chegar ao cargo de supervisora de via permanente, onde atua há 10 meses e supervisiona um grupo composto por 23 homens.

Atualmente, o trabalho de Naya como supervisora de via permanente no Tocantins, entre os trechos de Palmeirante (TO) e Porto Nacional (TO), consiste em garantir a confiabilidade da via para que os trens possam ter uma passagem segura, e para que o produto seja entregue com qualidade e confiança aos clientes. “É um trabalho que requer bastante atenção, afinal, a ferrovia não para”, ressalta.

Em seus planos futuros estão a busca por mais conhecimento na área, além de oportunidades para evoluir na empresa. Ela acredita que através do conhecimento tudo é possível. Para as mulheres que buscam seguir carreira no segmento ou até mesmo em outra área, Naya deixa um recado. “O segredo é ter foco, muita determinação e, o mais importante, buscar pelo conhecimento e se preparar. Hoje vivemos em uma era em que a mulher pode ocupar o espaço que ela quiser. “Na VLI tive essa abertura, mas fiz a minha parte, então é preciso ter força de vontade”, aconselha a supervisora.

*Sobre a VLI*

A VLI tem o compromisso de apoiar a transformação da logística no país, por meio da integração de serviços em portos, ferrovias e terminais. A empresa engloba as ferrovias Norte Sul (FNS) e Centro-Atlântica (FCA), além de terminais intermodais, que unem o carregamento e o descarregamento de produtos ao transporte ferroviário, e terminais portuários situados em eixos estratégicos da costa brasileira, tais como em Santos (SP), São Luís (MA) e Vitória (ES). Eleita em 2020 e 2021 a empresa mais inovadora do país na categoria “Logística e Transportes” pelo Prêmio Valor Inovação, a VLI transporta as riquezas do Brasil por rotas que passam pelas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste.