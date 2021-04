O projeto da Corregedoria-Geral da Justiça do Tocantins (CGJUS) De Maria para Marias – Restaurando a autoestima de Mulheres em situação de violência, ganhará na manhã desta quarta-feira (28/4) um novo reforço. Por meio da assinatura de Termo de Cooperação, a Defensoria Pública passará a ser importante apoio na realização desta iniciativa, que tem o objetivo resgatar a autoimagem e autoestima da mulher vítima de violência doméstica, por meio de tatuagem e micropigmentação nas marcas deixadas pela violência.

Por Redação

Assinam o termo o presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), desembargador João Rigo Guimarães, a corregedora-Geral, desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe, e a defensora pública-geral do Tocantins, Estelamaris Postal. O momento de assinatura será virtual, sendo a parceria assinada eletronicamente.

O projeto é desenvolvido pela Coordenadoria da Cidadania, área da Corregedoria voltada para ações sociais e de aproximação com a sociedade. “Sabidamente, são inúmeros os episódios de violência contra a mulher que resultam em danos estéticos, deixando marcas em partes visíveis do corpo humano, fazendo com que a vítima permaneça vinculada ao sofrimento e seja constrangida a exteriorizá-lo. Neste cenário, a recuperação da autoimagem, da autoestima e da alegria de viver é motivo de preocupação para a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins”, reforçou a desembargadora Etelvina durante o lançamento do projeto, no dia 8 de Maio, Dia Internacional da Mulher.

Texto: Kézia Reis