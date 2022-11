por Redação

A BRK foi premiada durante a 8ª edição do Brazil GRI Infra & Energy, que reuniu mais de 1000 líderes dos segmentos de energia, transporte, mobilidade, e de infraestrutura social. Na BRK Tocantins e Pará, o projeto destaque foi “Inclusão e Diversidade – Formação de Encanadoras”, de autoria dos funcionários Dalton Bracarense, Ana Célia de Sousa, Marcio Fachim e Matheus Lima.

A premiação reconheceu as melhores iniciativas no mercado de infraestrutura no Brasil em 2022. Foram dez categorias premiadas, cujo critério de avaliação é a contribuição de projetos da indústria ao desenvolvimento sustentável.

De acordo com o gerente operacional da BRK na região central do Tocantins, Dalton Bracarense, o projeto veio como forma de promover um ambiente mais diverso no que se refere à empregabilidade de gênero. “A BRK tem como foco desenvolver estratégias para ampliar as discussões e práticas sobre diversidade e inclusão, tendo como um dos pilares o destaque da presença feminina no setor de saneamento. Já temos várias participantes do curso trabalhando em nossas equipes ou de fornecedores parceiros e já sentimos no dia a dia, a diferença de ter essas profissionais conosco.”

Inclusão e Diversidade – Formação de Encanadoras

Dezesseis mulheres foram capacitadas como encanadoras pelo curso oferecido pela BRK em parceria com o SESI/SENAI, em uma iniciativa exclusiva. Dessas, 7 profissionais já foram contratadas pela BRK.

8ª edição do Brazil GRI Infra & Energy

O prêmio chegou a sua 8ª edição renovando o compromisso de criar conexões e desbloquear o potencial de negócios entre investidores e operadores do ramo, para discutir os desafios comuns em estruturação e desenvolvimento para impulsionar a economia brasileira.