A realização da palestra O Poder Transformador da Mulher e o lançamento do Prêmio Mulher que Transforma, da Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO), na noite dessa quarta-feira, 13, deixaram as empreendedoras do município vislumbradas com a possibilidade de verem seus negócios premiados e suas histórias de sucesso divulgadas.

“Achei muito importante e motivador para nós mulheres, porque a mulher tem a força motora de empreender, mas ela não tem a coragem de estar à frente, de mostrar o rosto, de mostrar para que veio. Ela se sente acanhada até para se capacitar e participar de eventos como esse, que derruba barreiras e nos motiva a continuar o trabalho de levar o empreendedorismo em frente, de se capacitar e se reinventar”, pontua Maria do Carmo, empresária e presidente da Associação de Mulheres Artesãs de Capim Dourado de Ponte Alta. Para ela, o prêmio da FIETO dá visibilidade tanto para a artesã como para o trabalho da mulher.

Ao destacar a força do protagonismo feminino no município, a secretaria de Educação Jemima Cavalcante disse que é preciso que isso seja reconhecido e que iniciativas como o Prêmio Mulher que Transforma deveriam acontecer mais vezes, pois certamente alavancará muitas histórias de sucesso. “O prêmio levanta a auto estima, a coragem, a iniciativa e a criatividade, pois sonhamos mais quando o nosso trabalho é reconhecido por uma instituição como a FIETO”, afirmou. Segundo a secretária, é histórica a participação da mulher pontealtense nos negócios, na educação e principalmente no segmento do turismo, onde quase todas as pousadas e hotéis da cidade são administrados por mulheres.

“Em Ponte Alta, o portal do Jalapão, nós vimos a força da mulher empreendedora em todos os níveis. Temos aqui a Associação do Capim Dourado, com mulheres produzindo joias lindas. Então, tivemos uma representatividade muito forte e a certeza de que teremos surpresa com o número de inscrições de mulheres empreendedoras. Portanto, para mim está sendo muito rico esse trabalho da FIETO, porque estamos levando, na diversidade que é o Tocantins, um projeto que traz a discussão do papel da mulher na sociedade”, explicou Nilmar Ruiz, consultora, palestrante e idealizadora do Prêmio Mulher que Transforma.

A programação de lançamento do prêmio da FIETO abrangerá os 139 municípios tocantinenses, divididos em 12 regiões. Na próxima semana será a vez de Tocantinópolis e Araguatins. Todas as informações necessárias sobre o prêmio, bem como a ficha de inscrição, estão no link abaixo.

Por Júnior Veras