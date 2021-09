Promovida pela Prefeitura de Cristalândia, a segunda edição do Mutirão de Cirurgias de Laqueadura e Histerectomia realizada este mês em Cristalândia teve a cobertura da equipe do programa Profissão Repórter da emissora TV Globo, de São Paulo. A repórter Nathalia Tavolieri e o produtor-técnico Ibrahim Damasceno produziram o conteúdo durante uma semana na cidade, acompanhando desde os procedimentos até o dia-a-dia de mulheres beneficiadas. O programa que contém a reportagem vai ao ar no próximo dia 5 de outubro.

Nathalia Tavolieri e sua produção se interessaram pelo material através do conteúdo divulgado pelo Município sobre o primeiro mutirão no mês de agosto, que chamava a atenção pela inovação e esforço da gestão municipal em realizar as cirurgias. Desde então, a equipe esteve em contato com a assessoria de comunicação da cidade levantando informações. O tema se adequou à proposta da matéria em abordar a saúde da mulher, conforme antecipou a jornalista.

O 2º Mutirão de Cirurgias de Laqueadura e Histerectomia ocorreu entre os dias 18 e 19 deste mês e atendeu 14 mulheres, sendo 12 com procedimentos de laqueadura e 2 histerectomias. Dentre as beneficiadas estão 6 mulheres de Cristalândia e as demais dos municípios de Lagoa da Confusão, Marianopólis e Nova Rosalândia, que foram submetidas aos procedimentos graças à parceria oriunda do Consórcio de Municípios do Vale do Araguaia, do qual Cristalândia faz parte e tem o prefeito Big Jow como vice-presidente.

No total, desde a reinauguração do Centro Cirúrgico do HPP Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Cristalândia, no mês de agosto, já foram realizadas 25 cirurgias dentre laqueaduras e histerectomias.