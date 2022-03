Por Redação

A participação da equipe de enfermeiros e técnicos de enfermagem no curso deverá proporcionar aos profissionais da saúde em Cariri, maior qualificação e habilidade no atendimento a vítimas de parada cardiorrespiratória e também cerebral, assim como na assistência ao paciente em emergências traumáticas.

O curso foi realizado ao longo de toda a quinta-feira, no auditório da Câmara de Vereadores do município de Peixe e conduzido por intermédio do enfermeiro e professor da Universidade de Gurupi (UnirG), Tony Régis, que é especialista em gestão de saúde pela Universidade Federal do Tocantins (UFT).

Conforme a programação do Coren – TO, o curso teve início na segunda-feira, dia 21 e termina nesta sexta-feira, 25, tendo passado pelas cidades de Araguaína, Porto Nacional, Peixe e Paranã, proporcionando capacitação a outros profissionais da enfermagem que atuam em 17 municípios que compõem a Região da Saúde Ilha do Bananal.