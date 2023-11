Primeira-dama Karynne Sotero, visita programa do governo estadual de primeiro emprego para jovens, o Jovem Trabalhador

Por Redação

O Programa Jovem Trabalhador é responsável por inserir adolescente e jovens com idade entre 16 e 21 anos no mercado de trabalho.

“Primeiramente quero parabenizar toda equipe a frente do projeto, o secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social, Jonis Calaça, a gerente da Renapsi, Patrícia Lucena e toda sua equipe. E dizer que estou muito feliz em conhecer esse projeto, espero que cada jovem aqui aproveite a chance que estão tendo, pois, o objetivo do Governo do Tocantins, é criar oportunidade para os nossos jovens no mercado de trabalho”. Disse a primeira-dama Karynne Sotero.

Sobre o programa

– O Jovem trabalhador é um programa do governo do estado do Tocantins e é maior programa de primeiro emprego para jovens da região Norte do País, responsável por inserir no mercado de trabalho mais de 2 mil adolescentes e jovens, em situação de vulnerabilidade social, com idade entre 16 e 21 anos, residentes nos 139 municípios do Tocantins

– Na ocasião a gerente da Renapsi, Patrícia Lucena, apresentou toda a estrutura da sede como também toda equipe a frente dos jovens