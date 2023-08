Por Redação

A primeira-dama do Estado do Tocantins, Karynne Sotero, recebeu nessa terça-feira, 29, em seu gabinete no Palácio Araguaia Governador José Wilson Siqueira Campos, as diretoras da Mostra de Arquitetura e Paisagismo – Casacor, Patrícia Schuller e Cristiane Scaramussa, que apresentaram o projeto da exposição, que será realizada no período de 14 de setembro a 29 de outubro, no estacionamento do Capim Dourado Shopping, em Palmas.

Com o tema “Corpo & Morada”, a 3ª edição da Casacor Tocantins conta com apoio do Governo do Tocantins. Karynne Sotero discutiu algumas demandas e solicitou um espaço no evento destinado aos artesãos tocantinenses. “O Tocantins é muito rico em arte e cultura, e acredito que ter um espaço destinado aos nossos artesãos é fundamental para que eles possam exibir e comercializar as suas peças durante os 45 dias de evento, principalmente o capim dourado. Entendo que o Estado deve ser um fomentador dos projetos que valorizem os nossos povos tradicionais, para que eles mantenham sua cultura e sua arte vivas, e ao mesmo tempo promovam o nome do Tocantins para o mundo”, destacou a primeira-dama.

“Estamos muito felizes com o apoio do Governo do Tocantins e a oportunidade de trabalharmos a questão do regionalismo, da cultura e, principalmente, do artesanato local dentro da mostra”, explicou a diretora Patrícia Schuller, que classifica o evento como a maior mostra de arquitetura, paisagismo e design de interiores das Américas, no qual serão valorizados os profissionais tocantinenses, lojistas e fornecedores do segmento. Segundo Patrícia, essa é a primeira edição no Tocantins no formato original da mostra depois da pandemia e traz uma abordagem inspiradora sobre a era do cuidado, com foco na diversidade e em questões pertinentes ao mundo atual.

Cristiane Scaramussa frisou que o apoio do Governo do Estado é fundamental para realização do evento. “Esse apoio é muito importante e o nosso papel é levar o Tocantins, os profissionais, as indústrias e artesãos à níveis nacional e internacional”, frisou. Os visitantes terão a oportunidade de percorrer uma experiência imersiva em um espaço de 2,6 mil m² que inclui 31 ambientes. “A Casacor Tocantins 2023 promete ser uma verdadeira celebração da arquitetura, design de interiores e paisagismo, reunindo talento e criatividade em um espaço único”, destacou Cristiane.