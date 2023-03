Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta quarta-feira, dia 08 março, a Prefeitura de Gurupi vai realizar uma vasta programação para homenageá-las.

A programação começa às 8h na Secretaria Municipal de Saúde, com um café da manhã e um SPA para as servidoras.

Também será oferecido um café da manhã especial na Secretaria da Assistência Social e Cidadania e também no Instituto de Previdência Social de Gurupi (Gurupi Prev), a partir das 8h.

A partir das 18h, a Secretaria de Cultura e Turismo em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente realizarão um happy hour, com música ao vivo, na praça de alimentação do Mercado Municipal. Momento em que a prefeita Josi Nunes vai entregar simbolicamente as chaves dos boxes a 11 mulheres empreendedoras, que já estão em atividade no local há alguns dias.