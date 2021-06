Share on Twitter

por Wesley Silas

Na manhã desta segunda-feira, 14, uma idosa procurou o Portal Atitude para reclamar da falta de medicamentos na farmácia central da Prefeitura de Gurupi. Segundo ela falta medicamentos para pressão arterial (lozartana), antidepressivos e anticonvulsivo como diazepam, clonazepam, fluoxetina, gardenal e fluoxetina.

“Já todo mundo meio doido com esta pandemia e sem estes medicamentos piora a situação”, disse a idosa.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) de Gurupi informou que os medicamentos citados pela idosa foram adquiridos pelo município e a previsão é que sejam distribuídos às farmácias nesta terça-feira, 15.

Papanicolau

De acordo com Priscila Brandão há algum tempo ela não consegue fazer o exame papanocolau voltado à prevenção do câncer de útero.

“Tem muito tempo que tento fazer o exame Papanicolau que é importantíssimo para a saúde da mulher, e não consigo por falta de materiais. Me sinto impotente, assim como outras muitas mulheres que dependem do serviço de saúde do nosso município”, reclamou a moradora.

Em resposta à demanda da moradora, a Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) de Gurupi esclareceu “que os insumos necessários para a realização do exame estão em fase de aquisição, por meio de licitação. Assim que finalizar os trâmites da compra, a realização do exame será retomada”, arrematou.