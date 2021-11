por Redação

Na tarde desta sexta-feira, 26, a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, assinou em seu gabinete um acordo de cooperação entre a Prefeitura e a Liga Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer.

Com o acordo celebrado, a Prefeitura cederá um servidor para prestar serviços na Liga em dias úteis e horário comercial; prestará auxílio na segurança alimentar dos pacientes vulneráveis socialmente; apoiará na realização de exames de mamografia; reforçará a divulgação das campanhas de prevenção ao câncer; entre outras atribuições, visando a melhoria e o bem-estar social dos pacientes cadastrados, bem como de seus familiares.

Para a prefeita Josi Nunes, a formalização da parceria com a entidade é de extrema importância.

“Quero parabenizar a Liga. São mulheres voluntárias que fazem um trabalho maravilhoso na prevenção contra o câncer de mama e colo do útero. Elas atendem muitas famílias que enfrentam essa luta e sobrevivem de doações com muitas dificuldades. Eu, o vice-prefeito Gleydson Nato e nossa equipe nos sensibilizamos com o pedido de apoio das voluntárias e resolvemos formalizar. Todos os trabalhos que a Liga realizar contarão com a nossa colaboração”, afirmou a prefeita.