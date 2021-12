* Por Beatriz Iolanda Peixoto de Freitas

Seja uma pessoa educada em tuas visitas. Isso te garante que o visitado o queira receber novamente.

Já é mais do que claro as regras da boa educação quando se visita uma empresa, escritório, casa de parentes ou amigos. Mas existem pessoas que precisam ser lembradas constantemente sobre as regras da boa educação.

Uma coisa que com certeza deve-se fazer é nunca aparecer sem combinar a visita antes. Não se deve apenas avisar, deve-se COMBINAR a visita. Ligue antes e pergunte: Podes me receber tal dia e tal hora? E quando for não se demore em tuas visitas, as pessoas, caso estejam trabalhando provavelmente tem mais o que fazer e se estiverem em casa podem ter mais o que fazer, ou, podem apenas, estar tentando ter um momento de descanso que deve ser respeitado. As pessoas tem responsabilidades: empresas para dirigir e vidas e filhos para cuidar.

Alguns visitantes tem manias terríveis no agir ou falar. Tem por exemplo aquela visita que não se toca que o controle da televisão é do DONO DA CASA e em hipótese nenhuma tu deves sugerir canais e/ou pedir o controle para tê-lo em suas mãos: isso é EXTREMAMENTE MAL EDUCADO.

Algumas pessoas quando visitam locais: casas, escritórios, estabelecimentos também devem conter palpites que não acrescentam nada. Por exemplo, se uma reforma JÁ FOI FEITA, não adianta ficar fazendo comentários do tipo: “podia ter feito assim…”. Se não fizeram, então agora o teu palpite se torna desnecessário e inconveniente, além de grosseiro.

Nunca coloque os pés em sofás, cadeiras, abra geladeiras, abra armários, fique perambulando pelo local para conhece-lo sem ser convidado a tal.

Caso, quem o esteja recebendo tenha que sair para pegar alguma coisa, em hipótese nenhuma deves segui-lo. Principalmente se ele for à uma área restrita da empresa, ou, caso esteja em uma residência, vá à cozinha, ou quartos, pois são áreas que se destinam apenas ao morador e tu é apenas uma visita e se quiser ser recebido novamente, deve ter a postura de pessoas bem educada.

Não são todas as pessoas que herdam aquele costume do interior que trata de mostrar a casa ou empresa às visitas que nelas vão à primeira vez, algumas pessoas ODEIAM ISSO. Não seja inconveniente pedindo para ver.

Não exija comes e bebes. Não são todas as pessoas que estão preparadas para servir um buffet. E antes de reclamar que não foi “bem servido” pergunte-se se levas-te algum mimo (come ou bebe) para a pessoa visitada, afinal a educação também deve se estender ao visitante.

Dias produtivos à todos!

