Por Redação

Durante sua fala, a auditora empossada, Raquel Custódio, agradeceu o apoio da OAB Tocantins e reafirmou a importância da representatividade feminina nos espaços do esporte.

“Assumo essa nova função com o compromisso de exercê-la com técnica e responsabilidade, trabalhando diariamente na representação de mulheres advogadas em todos os espaços, pelo direito ao esporte”, assegurou a Tesoureira da CAATO.

O presidente do FTF, Leomar Quintanilha, ressaltou, na oportunidade, que mesmo com as dificuldades que o futebol tocantinense atravessa, a FTF está aberta para isso na busca desta melhora. “Precisamos organizar melhor aprimorar e caminhar em direção de desenvolver nosso futebol“, disse o presidente.

Foram empossados cinco vice-presidentes, além dos Membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal, para o quadriênio de 2023 a 2027. Também tomaram posse o presidente e vice-presidente da Comissão Estadual de Arbitragem e seus membros, bem como os Auditores do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD).