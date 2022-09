Por Redação

O teste da bochechinha, capaz de detectar mais de 390 genes associados a doenças tratáveis, é um exame realizado a partir de amostra da saliva de bebês recém-nascidos. O exame foi tema de uma apresentação para a comunidade médica do Tocantins, na IV Jornada Tocantinense de Pediatria realizada na semana passada.

Com uma metodologia desenvolvida no Núcleo Técnico Operacional (NTO), de Brasília, o Sabin Medicina Diagnóstica passou a incluir o diagnóstico da Atrofia Medular Espinhal (AME), doença genética que afeta oito mil crianças no Brasil. A doença, no entanto, pode ser tratada se diagnosticada precocemente, o que pode ser feito pela análise de uma amostra de saliva. A inclusão do diagnóstico de AME no teste da bochechinha foi premiada como o melhor trabalho no maior congresso de patologia clínica do mundo, o AACC, em julho último, na cidade de Chicago, nos Estados Unidos.

O exame e as doenças que podem ser identificadas pelo exame foram o tema da palestra “Genética: teste do pezinho e bochechinha: ampliação e desafios”, do médico pediatra e geneticistas, Marciel Galera, na Jornada Tocantinense. “Sem ser um substituto do teste do pezinho, este teste é importante pois auxilia no diagnóstico da surdez, doenças neurológicas, AME, e muitas outras”, apontou. A apresentação de Galera foi útil para esclarecer a comunidade médica do estado sobre o exame e seus benefícios.

A biomédica Nayara Borba, gestora do Sabin no Tocantins, também participou do evento e pontuou que a empresa está sempre engajada com a ciência e a humanização do setor de análises clínicas. “Além de oferecer os exames dos recém-nascidos, o Sabin disponibiliza o Canal Médico, com serviços personalizados à comunidade médica, contribuindo para o atendimento às necessidades de informação, conteúdo, esclarecimento de dúvidas e acesso para suporte ao diagnóstico”, pontua. Em 2021, foram realizadas mais de 7,5 mil interações por meio desse canal em todo o país.

A IV Jornada Tocantinense de Pediatria foi realizada com o tema “Desafios do novo pediatra”, entre 15 e 17 de setembro, no palácio do Araguaia, em Palmas. O evento recebeu médicos, acadêmicos, residentes e demais profissionais da área da saúde para debates sobre a prática pediátrica da atualidade. A jornada é uma promoção da Sociedade Tocantinense de Pediatria (Stop), e contou com o apoio do Sabin Medicina Diagnóstica, entre outras empresas.