Outros públicos com comorbidades também recebem o imunizante da Pfizer nesta fase

por Redação

“Passei quase toda a gravidez com medo de ter Covid-19 e agravar o meu quadro de saúde e da minha bebê. Vacinar hoje representa muita coisa boa, inclusive um pouco mais de alívio. Garantia de vida”, afirma a estudante de medicina Raizza Luara do Nascimento, de 26 anos, vacinada com a primeira dose da Pfizer na Unidade de Saúde da Família (USF) da Arno 42 (405 Norte). Ela está no oitavo mês de gravidez e convive com a trombofilia. A vacinação contra a Covid-19 chega em um momento simbólico para as grávidas e puérperas, ambas com comorbidades, considerando que no próximo domingo, 7, comemora-se o Dia das Mães.

A trombofilia é a condição em que há facilidade para formar coágulos de sangue, aumentando o risco de problemas graves como trombose venosa, Acidente Vascular Cerebral (AVC) ou embolia pulmonar.

Além das grávidas e puérperas (45 dias após o parto), ambas com comorbidades e que tenham mais de 18 anos, podem se vacinar pessoas com comorbidades que tenham 59 anos, além de outras situações enquadradas no Plano Nacional de Imunização, sendo pessoas com Síndrome de Down, acima de 18 anos; pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise), também a partir de 18 anos; pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 59 anos. Confira quais situações se enquadram no novo grupo de vacinação contra a Covid-19.

Cronograma de vacinação

A aplicação das doses contra a Covid-19 segue até sábado das 9 às 17 horas e é realizada nas USFs da Arno 42 (405 Norte), da Arse 122 (1.206 Sul) e do Novo Horizonte (no bairro que leva o mesmo nome).

Na sexta-feira, 7, a campanha recebe um ponto extra: o ginásio do Centro Universitário Luterano de Palmas (Ceulp/Ulbra), onde as doses também serão aplicadas das 9 às 17 horas.

Para se vacinar, o público com comorbidade deve comparecer ao local da vacinação com documentos pessoais (RG ou CNH), Cartão de Vacina, laudo ou relatório médico comprovando a comorbidade. No caso das mulheres grávidas, é necessário também levar exame que ateste a gravidez. Já as puérperas precisam levar registro de nascimento do recém-nascido ou Declaração de Nascido Vivo ou Natimorto, que ateste o parto ocorrido em até 45 dias.