Por Redação

Farmacêutica e líder do movimento Mulheres Articuladas do Tocantins, Martha Ramos teve a ideia de angariar kits de higiene para mulheres quando organizou o seminário show Mulheres de Sucesso, evento que aconteceu em março deste ano na capital.

Após o êxito do seminário, Martha e o movimento Mulheres Articuladas do Tocantins partiram para a entrega de parte dos kits arrecadados no evento. A entidade ajudada desta vez foi a unidade feminina da Fazenda da Esperança, projeto que atua na recuperação de pessoas que buscam tratamento para vícios ligados ao álcool e outras drogas.

“Sempre considerei o trabalho da Fazenda da Esperança fundamental para nossa sociedade. Na unidade feminina, as voluntárias acolhem nossas irmãs que precisam de ajuda, o serviço prestado neste local envolve muito carinho, afeto e responsabilidade. Nosso trabalho no movimento Mulheres Articuladas do Tocantins é firmar parcerias com mulheres que ajudam mulheres. Quando nos unimos podemos fazer a diferença na vida de outras mulheres. Se trabalharmos juntas é possível pensar em um futuro melhor para todas”, afirmou Martha.

Jaqueline Guinatti, responsável da unidade regional conta que atualmente a Fazenda acolhe nove mulheres e precisa de doações. “Em nossa unidade trabalhamos com a caridade das pessoas. O que mais precisamos aqui são carnes para as refeições, produtos de limpeza e produtos de higiene pessoal e toda ajuda é bem-vinda. Temos uma panificadora interna onde nossas acolhidas fazem pães, bolos e biscoitos para vender e assim gerar alguma renda, por isso precisamos também de itens de panificação. Iniciativas como a do Movimento Articuladas do Tocantins encabeçadas pela Martha fazem a diferença em nossa sociedade. Fico muito feliz em firmarmos essa parceria, pois juntas somos mais fortes”, afirmou a Jaqueline.

A Fazenda da Esperança: Unidade Feminina possui 10 anos de atuação e já ajudou dezenas de mulheres. Para entregas de doações basta comparecer na fazenda em horário comercial ou entrar em contato pelo número: 98437-1867 (Samila).

O movimento Mulheres Articuladas do Tocantins é um grupo de ação social voltado para o bem estar das mulheres tocantinenses. O objetivo do coletivo é conectar mulheres que tem ideias, propostas e propósitos que possam mudar a vida de outras mulheres, criando assim uma rede de apoio e solidariedade.