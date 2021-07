Share on Twitter

Share on Facebook

por Wesley Silas

“Neste momento de dor, venho prestar minha solidariedade à família e pedir ao nosso Deus que dê conforto a todos para superar essa irreparável perda. A todos, os meus sentimentos”, lamentou o governador Mauro Carlesse.

Consternada com a família do seu amigo, Kaká, a Secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes, Adriana Aguiar, prestou solidariedade aos familiares de Dona Zuleide.

“Meu amigo Kaká, sei que a dor da separação física é dilacerante, e a falta de quem sempre foi seu esteio em vida não será fácil, mas sua mãe continuará presente eternamente nas lembranças e no seu coração. Neste momento de dor e consternação, só nos cabe pedir a Deus que dê o conforto a você e toda a sua família para que possam enfrentar esta imensurável dor com serenidade”.

Nota de Pesar pelo falecimento de Zuleide Rocha de Almeida

É com tristeza que manifesto pesar pelo falecimento de Zuleide Rocha de Almeida, mãe de Carlos Roberto Almeida, Kaká, radialista, cerimonialista e assessor do Gabinete do Governador, ocorrido nesta segunda-feira, 26, em Gurupi.

Dona Zuleide, de 78 anos, foi uma mulher valorosa, dedicada à família e escolheu o nosso Estado para morar e trabalhar.

Neste momento de dor, venho prestar minha solidariedade à família e pedir ao nosso Deus que dê conforto a todos para superar essa irreparável perda. A todos, os meus sentimentos.

Mauro Carlesse

Governador do Estado do Tocantins

Nota de Pesar

Com o coração apertado, presto minha solidariedade ao amigo Carlos Alberto Almeida, Kaká Lucena, radialista e assessor de Gabinete do Governador, pelo falecimento de sua querida mãe, Zuleide Rocha de Almeida, ocorrido nesta segunda-feira, 26, em Gurupi.

Dona Zuleide foi uma mulher de muitas virtudes, inspiradora e que sempre será lembrada com muito respeito e carinho, por todos que com ela conviveram.

Meu amigo Kaká, sei que a dor da separação física é dilacerante, e a falta de quem sempre foi seu esteio em vida não será fácil, mas sua mãe continuará presente eternamente nas lembranças e no seu coração.

Neste momento de dor e consternação, só nos cabe pedir a Deus que dê o conforto a você e toda a sua família para que possam enfrentar esta imensurável dor com serenidade.

Adriana Aguiar

Secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes