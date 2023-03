Por Redação

A nova coleção inspirada no inverno 2023 está pronta para ser lançada e os amantes da moda estão animados para ver o que os designers locais têm a oferecer. Diferente, moderno e literalmente atípico. As cores estão soltas e contrastando tons claros, escuros e vibrantes. No Tocantins, o lançamento da coleção “Atypical”, criação das empresárias Letícia Coelho e Liane Coelho, chega com uma liberdade criativa e promete ser aposta para essa estação.

As peças trazem um mix de tendências e uma variável que atende a vários estilos. A essência permanece, mas adere a mudanças que favorecem a beleza e identidade de cada pessoa. ATYPICAL chega para fazer com que as pessoas se sintam ainda mais únicas. O Inverno Lillée se inspira na Paleta Pantone outono/inverno 2022/2023 com cores que atendem a necessidade de carinho e tato em conjunto com um espaço calmo e restaurador. As cores também ilustram a necessidade das pessoas se libertarem da restrição e abraçar a alegria de estar vivo, através de tons brilhantes que expressam energia e aumentam a vitalidade e celebração da vida.

As empresárias falam sobre o objetivo da coleção. “A ideia é transmitir que cada pessoa é uma moldura singular, especial, única. Nosso objetivo é conectar a individualidade e a singularidade de cada mulher à sua moldura e às múltiplas possibilidades de criar e colorir sua própria obra”, conta Letícia Coelho.

Além de ser destaque em todo o Tocantins, a marca tem alcançado clientes em alguns estados como Pará, Bahia, Amapá, Maranhão e Goiás. “Nosso projeto para 2023 é ter lojas com peças da Lilée em todos os estados brasileiros. Esta coleção foi pensada com este propósito”, disse a empresária Liane Coelho, sócia da marca Lilée e responsável pelo relacionamento com os pontos de venda.

Convenção Lillée

A fim de proporcionar aprendizados, experiências, conexão e moda, no último domingo, 05 de março, aconteceu em Palmas, a Convenção Lillée. Um momento para conhecer um pouco mais sobre a coleção Atypical e suas propostas.

Sobre a Letslo

A Letslo nasceu on-line, em 2013, em Palmas (TO), como uma loja de roupas femininas multimarcas. Em 2017, a empresária Letícia Coelho decidiu criar a própria marca, a Lileé, uma união dela com a irmã, Liane Coelho, proprietária da Liá, em Anápolis (GO), duas empresárias fortes, inspiradas pela mãe que também trabalhou com moda por 17 anos.