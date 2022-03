Share on Twitter

por Wesley Silas

Dona Amisia Alves de Urzêdo superou a expectativa de vida dos brasileiros que em 2020 subiu de 76,6 anos para 76,8 anos (IBGE). Natural de Uberaba – MG, ela chegou no antigo norte de Goiás no ano de 1964, quando sua família mudou para região da Fazenda Loroty e, em 1968, passou a morar em Gurupi, onde vive com netos, bisnetos e tataranetos.