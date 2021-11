por Wesley Silas

A chegada de um bebê reúne várias emoções às famílias que vão desde uma gestação sadia, saber o sexo do bebê, montar o enxoval, decoração do quarto e arrumar a mala para ir ao hospital dar à luz ao menino ou menina e assim registrar o nome do novo ser em cartório.

Importância da certidão de nascimento com o nome do pai

Desde o ano de 2012, o procedimento de registro se tornou mais simples no Brasil, pois deixou de ter necessidade judicial para colocar o nome do pai da criança na certidão. Apesar do procedimento reconhecimento de paternidade ser simples e com pouca burocracia, dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), apontaram que até o mês de agosto, quando foi celebrado o Dia dos Pais, quase 100 mil crianças nascidas em 2021 não tiveram o nome do pai no registro civil. Mostrou ainda que nos últimos 04 anos o número de criança sem o nome do pai na certidão cresceu no país.

“É importante que pais e mães tenham em mente que ter o nome do pai na certidão de nascimento é um direito da criança, que possibilita uma série de benefícios ao recém-nascido, como pensão alimentícia, herança, inclusão em plano de saúde, previdência”, disse o presidente da Arpen, Gustavo Fiscarell, em entrevista à CNN Brasil aos jornalistas Iuri Corsini e Mylena Guedes.

Nomes preferidos

O nome Miguel de origem hebraica Miguel citado cinco vezes na Bíblia e faz referência a um arcanjo que seria o protetor de Israel possui significado “quem é como Deus?” e faz referência a afirmação de que “ninguém é como Deus”, foi o principal escolhido no Brasil, em Palmas e Gurupi; enquanto na média geral do Tocantins, o preferido foi Arthur, um nome de origem incerta, que possivelmente surgiu da língua celta, a partir do de um termo que significa “pedra”. Outra possibilidade de significado é “grande urso”.

Segundo o portal de Transparência do Registro Civil, assim como no Brasil, em Gurupi o nome mais comum registrado foi Miguel, com 25 registros, seguido pelo Heitor com 22 registros, Heloisa 18 registros, Helena e Arthur 16 registros, respectivamente. Em Palmas foram registrados nos Cartórios de Registro Civil 91 de bebês com o nome de Miguel, 87 com o nome de Arthur, 71 Helenas, 64 Heitores e 60 Bernados e Alices, respectivamente. Nos 139 municípios do Tocantins os preferidos foram Arthur com 250 registros, Miguel e Heitor com 218 registros, respectivamente, João Miguel com 204 registros, Alice com 164 registros, Samuel com 149 registros, Helena com 142 registros, Davi com 142 registros, Gabriel com 135 registros.

Os 50 nomes mais registrados

Confira a lista dos 50 nomes mais registrados em Gurupi: