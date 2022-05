por Redação

O livro “Ame-se – Você em primeiro lugar”, do cirurgião plástico Ícaro Samuel, será lançado amanhã, 10/05, de forma virtual, nas plataformas digitais do Instagram (@dricarosamuel e @paulovcoach) e Youtube (Dr. Ícaro Samuel Cirurgia Plástica), sobre o tema “Como ser uma pessoa emocionalmente forte”, às 19h07, com a presença do prefaciador da obra, o também escritor de best sellers e coach, Paulo Vieira.

A obra, editada e publicada pela editora Gente, busca fomentar o autoconhecimento, a motivação, a disciplina, a visualização de futuro e a atitude entre os leitores, aos quais o autor acredita serem os pilares essenciais para reconquistar o amor-próprio, a autoestima e a saúde mental, como ainda revolucionar a trajetória, para uma tão sonhada jornada de felicidade e sucesso.

“Um bisturi pode até reparar uma parte do corpo que traz descontentamento pessoal, mas o que mantém uma pessoa feliz consigo é a sua saúde mental, por isso é fundamental compreender que todo ser humano deve até buscar a excelência, mas entender que a perfeição não existe e que cada ser é único, é fundamental. Já deixei de operar mulheres ao perceber que a mudança estética não traria o resultado à altura das expectativas emocionais da paciente, e observei também que a necessidade de mudança interior, o se amar, deveria ser trabalhada antes de tudo”, ressalta o escritor.

Resumo do Livro

Você já percebeu que o sentimento de insatisfação tem se tornado comum? Vivemos insatisfeitos com a nossa própria imagem, carreira e relacionamentos. “Priorizar-se” parece uma palavra distante e mal vista, pois, aos olhos da sociedade, quem se cuida, se ama e foca em conquistar seus objetivos é, muitas vezes, considerado egoísta. Porém, a consequência de colocar o mundo em primeiro lugar é o desequilíbrio em todas as áreas da vida, é o descontentamento e a infelicidade coletiva. O que fazer, então, para mudar esse cenário? O Livro “Ame-se – Você em primeiro lugar” te trará respostas.

Neste livro, o Dr. Ícaro Samuel vai ensinar que o ato de se priorizar é legítimo e transformador, capaz de revolucionar a sua vida e o seu relacionamento com o mundo à sua volta. Além disso, ele mostrará ferramentas práticas e definitivas para planejar e organizar a sua vida, colocando-se em primeiro lugar. Ele fala ainda que devemos colocar foco no lugar certo: você!

Bio

Além de cirurgião plástico, Dr. Ícaro Samuel é empresário, palestrante internacional e escritor, é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica (ASPS). Apaixonado e eterno seguidor de avanços tecnológicos e novas técnicas tornou-se referência internacional da Lipo HD e em Prótese de Silicone de Recuperação Rápida (R24R). Em 2021 recebeu o título de Embaixador Total Definer Brasil pelo próprio criador da técnica, o colombiano Dr. Alfredo Hoyos, sendo agora credenciado para ensinar a técnica a outros cirurgiões plásticos.

Reconhecido em todo o Brasil por sua visão empresarial, criou “Dream Day”, que é um dia totalmente especial e exclusivo para a primeira consulta do paciente. Esse reconhecimento o fez fundar o Instituto Plástica Academy, situado em Palmas, que é um centro educacional focado na área da saúde e possui diversos cursos de gestão e empreendedorismo profissionalizantes para cirurgiões plásticos, gestores, enfermeiros, fisioterapeutas e marketing médico.

Serviço

Pauta: Lançamento do Livro “Ame-se – Você em primeiro lugar”

Dias: 10/05

Local: Instagram @dricarosamuel

Personagem para entrevista: Dr. Ícaro Samuel (médico)