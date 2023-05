Por Redação

A maternidade é um momento bastante celebrado. No segundo domingo do mês de maio, comemora-se o Dia das Mães, uma das datas mais importantes do ano. Muita emoção, amor e cuidado cercam o mundo materno, que também está repleto de desafios. E o mercado de trabalho é um desses.

No Sabin Diagnóstico e Saúde, por exemplo, a representatividade das mulheres no quadro de colaboradores que atuam nas unidades do Tocantins chega a 80,7%, das quais 63,8% são mães.

Lorranny Araújo tem 30 anos e é coletora há oito. Recentemente, a colaboradora teve sua primeira filha, a Lorena, e detalha que o acolhimento da empresa aconteceu desde o anúncio da gravidez até o pós-parto. “Minha filha nasceu prematura e teve que ficar na UTI por nove dias. Uma mãe de primeira viagem, assustada com tudo que estava acontecendo. Neste período, o pessoal do Sabin sempre me procurava, para saber como estávamos, se estava precisando de alguma coisa e era disto que eu necessitava, de pessoas humanas que realmente se importam”, relata a colaboradora.

Além do acolhimento pessoal e individual, há um conjunto de benefícios que a empresa oferece: plano de saúde com coparticipação, com cobertura do parto pelo convênio; auxílio alimentação durante a licença maternidade; auxílio enxoval; auxílio creche até os 12 meses da criança. E quando a criança começa a frequentar a escola, o Sabin organiza a compra coletiva de material para conseguir descontos que fazem diferença no orçamento doméstico dos colaboradores.

Ainda, desenvolvem o Programa Gestação, onde monitora as participantes e promovem palestras com obstetras e outros profissionais para falar sobre a gestação, pós-parto e saúde mental. A ação integra a estratégia Saúde em Dia, iniciativa do Grupo Sabin em ampliar o olhar para a jornada do cuidado com a saúde dos colaboradores de forma integral.

A empresa disponibiliza, também, a licença-maternidade estendida, no qual são dispostos os 120 dias, em conformidade com a lei, e mais dois meses, totalizando 180 dias de acompanhamento materno na fase inicial do bebê, havendo a possibilidade ainda do gozo de férias após o período da licença.

“Os auxílios disponibilizados pela empresa me ajudam muito neste início de vida da minha filha e trazem uma maior tranquilidade para o retorno ao trabalho”, reforça Lorranny.

Já Gerciane Lopes, agente de apoio do Sabin em Palmas, mãe das meninas Vitória (08) e Gabriella (09) conta que estava há muito tempo procurando emprego quando surgiu a oportunidade de fazer parte do quadro de colaboradores da empresa. “É muito bom estar em um lugar que sei que serei amparada caso minhas filhas fiquem doentes ou algo do tipo. A estabilidade e confiança que a empresa traz, fazem com que nos sintamos respeitadas e contempladas”, comenta Lopes.

Mãe e líder, a coordenadora técnica do Sabin no Tocantins, Patricia Cavalcante, tem 35 anos e tem duas filhas, a Maria Clara (07) e a Maria Júlia (01). Ela pontua que quando entrou na empresa sua filha mais velha tinha apenas seis meses e isso não foi impedimento nem dificultador de sua contratação. “Na segunda gravidez eu participei do processo seletivo em que fui promovida para o meu atual cargo, isso no final da minha licença maternidade e, mais uma vez, esse não foi um limitador durante o processo”, diz.

Patricia aponta ainda que apesar de uma rotina desafiadora, existe toda uma rede de apoio com quem pode contar sempre que precisa, inclusive de sua liderança, o que a deixa mais tranquila e confortável. “É sempre um desafio para as mulheres conciliar a carreira e a maternidade, mas com amor e dedicação conseguimos equilibrar as jornadas além de reconhecer o momento de descansar física e emocionalmente, pois além de tudo preciso estar bem primeiramente para conseguir desempenhar todas as minhas funções”, conclui.

A gestora do Sabin no Tocantins, Nayara Borba, explica que, quando a empresa auxilia e fornece um ambiente de acolhimento, conciliar maternidade e trabalho é uma realidade. “Esta é uma pauta que está inserida na cultura organizacional do Grupo Sabin, e vamos além disso, buscando sempre um ambiente inclusivo para todos os grupos e minorias. Não é apenas sobre ser um local de trabalho tolerável, é sobre estarmos atentos ao bem-estar dos colaboradores. As pessoas são nossa maior riqueza e prioridade”, frisa.

Sabin no Tocantins

No Tocantins desde 2012, o Sabin Diagnóstico e Saúde conta com 13 unidades de atendimento, nas cidades de Palmas, Porto Nacional, Paraíso do Tocantins, Gurupi e Guaraí. A empresa é referência em exames laboratoriais no estado, com serviços de saúde com excelência, inovação e responsabilidade socioambiental.

Grupo Sabin

Referência em saúde, destaque na gestão de pessoas e liderança feminina, dedicado às melhores práticas sustentáveis e atuante nas comunidades onde está presente, o Grupo Sabin nasceu na capital federal, fruto da coragem e determinação de duas empreendedoras, Janete Vaz e Sandra Soares Costa, em 1984. Hoje conta com cerca de 7000 colaboradores unidos pelo propósito de inspirar pessoas a cuidar de pessoas.

Presente em 15 estados, além do Distrito Federal, a empresa oferece serviços de saúde com excelência, inovação e responsabilidade socioambiental às 78 cidades em que está presente e atende mais de 7 milhões de clientes ao ano em 350 unidades distribuídas de norte a sul do país.