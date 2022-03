Mais de 100 gestantes de baixa renda receberam nesta segunda-feira, 21, kits bebês, em evento no Centro de Convenções Mauro Cunha. Os conjuntos contêm itens essenciais para os primeiros meses do bebê, como roupinhas, banheira, produtos de higiene pessoal, toalhinha de banho, entre outros. As grávidas são acompanhadas pelos Centros de referência da assistência social (CRAS) e Centros de Referência especializado em Assistência Social (CREAS).

A entrega foi uma ação da Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Proteção à Mulher. Atendida pelo CRAS, Wallita Martins Dourado recebeu a notícia do benefício pela agente de saúde e logo se preocupou em ir buscar. “Este é meu quarto filho e isso é muito bom, porque está ajudando a gente que não tem condição de estar comprando todos estes itens. E está tudo muito caro, mas graças a Deus a gente tem recebido muita ajuda da prefeitura”, disse ela.

“Receber este kit hoje, ajuda bastante porque eu mesmo não tenho muita condição de estar comprando e é uma coisa que poderia faltar, mas graças a Deus, foi providenciado. Este é meu primeiro filho e o resto a gente vai ajeitando aos poucos”, disse a operadora de caixa Pâmela Gonçalves, feliz em receber o enxoval.

O kit enxoval é um benefício eventual de natalidade, entregue a gestantes inseridas pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF).

“O PAIF é um trabalho de caráter continuado que visa o fortalecimento das famílias, promovendo o acesso e usufruto de direitos e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida. E essa é uma ajuda necessária. Nós temos feito de tudo para cuidar do ser humano de uma forma diferente, de uma forma com sentimento, coração e assim nós temos tido o olhar atento à todas as áreas. Nós fizemos um compromisso com o cidadão gurupiense, de que vamos cuidar da cidade com o coração, e assim temos feito”, explicou o vice-prefeito e Secretário de Assistência Social, Gleydson Nato.

Presenças

Também compareceram no evento e fizeram parte da composição da mesa, o Secretário Municipal de Educação, Davi Abrantes, o Secretário Municipal de Saúde, Vânio Rodrigues, a presidente do Conselho Municipal Silvania Rodrigues e os vereadores Zezinho da Lafiche, André Caixeta, Jair do Povo e Ronaldo Lira