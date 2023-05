Por Redação

“Sou mãe de quatro filhos, oito netos e três bisnetos, então a capacitação vai me ajudar. Estou gostando muito do curso”, afirma a aluna do curso de panificação, Rosinete Moura Matos Costa, 56 anos.

“Tenho próteses nos braços mas, para mim, costurar é uma terapia”, afirma a mãe de 7 filhos, Terezinha Alves dos Santos, 70 anos, que participa do curso de corte e costura para produção de kits de bebês.

Os cursos, da Inclusão Produtiva, são promovidos pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), em parceria com associações comunitárias. A proposta é promover a inserção no mercado de trabalho e a melhoria de renda das famílias em situação de vulnerabilidade.

A meta é atender associações nos 139 municípios do Estado, dentro do Programa Estadual de Fomento à Economia Solidária. Desta vez, as ações ocorrem em Gurupi, em parceria com a Associação Braz Ribeiro dos Santos (BRS), entre os dias 08 e 13.

São capacitações em corte e costura (kits para bebês), panificação e designer em sobrancelhas. A previsão é para capacitar 150 alunos. O público alvo são as famílias beneficiárias do Cadastro Único.

“O Governo do Estado promove cursos de capacitação, gratuitos, em todos os municípios, a partir de demandas, objetivando a melhoria de renda das famílias em situação de vulnerabilidade e promover o desenvolvimento social e econômico do Tocantins”, destacou o secretário da Setas, Jonis Calaça.

“Para 2023, a previsão é a de atender 51 associações, em 25 municípios, nos três territórios da cidadania, a saber: Jalapão, Sudeste e região do Bico do Papagaio”, informa o gerente de inclusão produtiva da Setas, Valter Frota.

Doação dos kits para grávidas

“Os enxovais de bebês produzidos no curso de “Kits para Bebês” serão doados para grávidas em situação de vulnerabilidade social, segundo a instrutora do curso Silvane Ribeiro Costa. A entrega dos kits será feita pela Associação Braz Ribeiro dos Santos (BRS).