Por Redação

O vestido vermelho paixão, com recortes que valorizam ainda mais as formas da atriz, também chamou a atenção do blogueiro Hugo Gloss. Ele compartilhou com seus milhões de seguidores as melhores produções natalinas feitas pelas celebridades. E o vermelhinho nada básico de Juliana Paes estava entre elas.

O vestido usado por Juliana é da grife de roupas Lieta, da empresária tocantinense Karol Bordignon, que vem ascendendo no mundo da moda, ganhando destaque entre as mulheres que lançam tendências.

A peça usada na noite de Natal pela atriz é o Vestido Laíse. Longo, confeccionado 100% em seda pura, o modelo tem decote frontal em ‘V’, recortes nas laterais, amarração nas costas, sobressaia em formato de tulipa, revestido também em seda pura e com zíper invisível.

De acordo com a criadora e gestora da marca Lieta, Karol Bordignon, a peça ganhou o nome de Laíse numa alusão à médica dermatologista, Laíse Leal, radicada no Rio de Janeiro, e uma das propagadoras das peças cut out.

“O cut out surgiu em 2021, dominou 2022 e deve permanecer por muito tempo, uma vez que ganhou o gosto das mulheres que influenciam a moda, como a Juliana Paes e a própria Laíse Leal, que dá nome à peça”, prevê a empresária.

Ela explica que o sucesso do cut out (que numa tradução literal é corta fora) está nos cortes estratégicos, as vezes assimétricos, e que deixam partes da pele expostas, dando um toque de modernidade e sensualidade sofisticada às peças, como no Vestido Laíse, escolhido por Juliana Paes para uma data tão especial quanto o Natal.

Essa não foi a primeira vez que a atriz escolheu a marca Lieta para suas produções. Em maio deste ano, ela exibiu outro modelo produzido por Karol Bordignon: um elegante, clássico e sexy vestido preto, também confeccionado 100% em seda pura.