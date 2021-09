O requerimento 863/2021 que trata da solicitação de meios para implantação de uma clínica de Parto Humanizado, foi aprovado em Sessão Ordinária em Gurupi na última quinta-feira (16), o objetivo do requerimento é tornar o parto entre as mulheres menos traumático e mais acolhedor.

da redação

A justificativa é que segundo informações do Ministério da Saúde em 2000 foi instituído o Programa de Humanização no Pré-natal e nascimento, por meio da portaria nº 569, de 1º de junho. Este programa estabelece competência dos estados e do Distrito Federal por hospital, o percentual máximo de cesarianas e também a definição de outras estratégias de parto para a redução destes procedimentos por meio da Portaria 466/2000.

O Ministério da Saúde investiu no atendimento humanizado de gestantes em todo país e conta com 270 serviços hospitalares atualmente, habilitado na rede cegonha espalhados no Brasil no sistema único de saúde (SUS), esta ação completa 10 anos em 2021 e vem ganhando cada vez mais incentivos do Governo Federal.

De acordo com o requerimento a ideia também é oferecer uma assistência durante o parto e pós-parto as mães e bebês de até 2 anos de idade como no modelo do programa Cegonha.

“Este sistema de parto humanizado em nossa cidade seria de extrema importância para nossas mães e futuras mães, além disso, a prefeitura tem o objetivo de realizar uma gestão humanizada e com isto, porque não tornar os partos humanizados? Tenho certeza que a prefeitura irá verificar esta possibilidade”, frisou Jair do Povo.