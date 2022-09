Share on Twitter

Por Wesley Silas

Cumprindo agenda em Gurupi ,com uma programação diversificada as irmãs do Governador Wanderlei Barbosa, Paísa e Berenice Brabosa, responsáveis pelo Movimento Rosas pelo Tocantins, estiveram visitando a professora Cristina Donato em sua residência.

Durante a visita Paísa e Berenice Barbosa estavam acompanhadas de Karina Café, esposa do ex-secretário de Agricultura Jaime Café, e explicaram que o movimento Rosas pelo Tocantins tem como objetivo levar o Plano de Governo de Wanderlei Barbosa e em especial as políticas públicas voltadas às mulheres, como a implantação da Secretaria Estadual da Mulher e a Criação do Hospital Estadual da Mulher.

“A valorização da mulher é fundamental no desenvolvimento de uma gestão, uma vez que mulheres, oferecem características bastante positivas, como a capacidade de gestão, organização, alto nível de motivação e autonomia”, disse Cristina Donato.

“Além disso, a gestão que dá preferência ao sexo feminino pode contribuir para combater a desigualdade de gênero e os preconceitos em relação à qualificação das mulheres”, completou.