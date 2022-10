Share on Twitter

por Redação

Foram oferecidas atividades de oficina de construção de brinquedos, pintura de parede no espaço “colorir Humaniza”, entrega de presentes, oficina de bijuterias, sessão cineminha especial e visitas aos leitos com brincadeiras e músicas do projeto palhaçoterapia.

Segundo o diretor da unidade, Fernando Mota, a ação tem o objetivo de oferecer momentos de descontração, por meio de atividades lúdicas, que auxiliam na recuperação dos pacientes infantis internados e ainda, contribuir no desenvolvimento integral destas crianças nos aspectos social, afetivo, físico-motor, cognitivo, minimizando a dor e o angustia do processo de hospitalização.

A programação da Semana da Criança faz parte das ações do Setor de Humanização do HRG, em parceria com a Direção, voltadas para o acolhimento e a melhoria na qualidade da assistência prestada aos pacientes.



“No caso das crianças, buscamos sempre desenvolver atividades que valorizem o lúdico e o bem-estar no processo de hospitalização”, explica o Diretor da unidade, Fernando Mota.

A Coordenadora de Humanização relata que “buscando garantir a segurança e o cuidado com a saúde das crianças, as atividades foram planejadas e avaliadas para assim favorecer uma melhor qualidade de vida a esses pequenos pacientes”.