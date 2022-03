Por Wesley Silas

O Dia das Mulheres é um momento de reflexão sobre a participação da mulher na política. Hoje entre os 15 vereadores de Gurupi, apenas 03 cadeiras são ocupadas por mulheres. Isso gera uma reflexão devido o eleitorado feminino representa 53% da totalidade em Gurupi contra 47% masculino. Outro fato que merece atenção é que a prefeita Josi Nunes é a primeira mulher eleita como prefeita em Gurupi e sua mãe, Dolores Nunes a primeira deputada federal eleita. Segundo o TSE, atualmente, a cidade de Palmas (TO) é a única capital comandada por uma prefeita no Brasil, Cinthia Ribeiro.

Presença

Na ocasião a Master Coach, Drª Andrea Stival ofereceu uma palestra sobre empreendedorismo feminino e contou ainda com a presença da prefeita Josi Nunes, mulheres da Liga Feminina de Combate ao Câncer, representada por Kátia Freitaa e a Drª Kelen Pedreira representando a OAB-TO.

Mulher na política

Em todo o país, foram escolhidas, nas Eleições Municipais de 2020, 666 mulheres para comandar prefeituras, entre os 5.463 eleitos. Isso representa cerca de 12% do total de eleitos. Já para as câmaras municipais, foram 9.277 vereadoras eleitas (16%), contra 48.265 vereadores (84%).

Com números assim, dá para entender por que o Brasil está no fim da fila dos países com baixa representação feminina na política, ocupando a 142ª posição entre 191 nações citadas no mapa global de mulheres na política da Organização das Nações Unidas (ONU) e o 9º lugar entre 11 países da América Latina em estudo da ONU Mulheres.