Por Redação

Foi nomeada durante a abertura da Conferência da Mulher Advogada, nesta quarta-feira, 25, a primeira mulher procuradora-geral de prerrogativas da história da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Tocantins. Auridéia Dallacqua é advogada e especialista em Direito Penal e Processo Penal. Foi Coordenadora do curso de Direito em Colinas do Tocantins e professora de Direito nas faculdades FIESC, em Colinas, e UNEST, em Paraíso do Tocantins. Também atuou como procuradora de prerrogativas na área criminal da OAB/TO desde fevereiro de 2019.

“É sem dúvida um momento marcante para todos nós ao vermos mais mulheres ocupando espaços estratégicos, com grandes representatividade e poder de decisão na Ordem. Pela primeira vez em 32 anos de história, a OAB/TO reconhece os relevantes trabalhos das mulheres em defesa da classe nomeando uma advogada para o maior posto de defesa das prerrogativas no Estado. Tenho certeza que a doutora Auridéia Dallacqua seguirá nos orgulhando pelo seu exemplo de coragem e compromisso com a advocacia”, ressaltou o presidente Gedeon Pitaluga.

A nova procuradora-geral de prerrogativas, Auridéia Dallacqua, disse sentir-se emocionada de ver o trabalho de uma vida reconhecido e que enxerga neste momento o grande espaço para orgulhar ainda mais a advocacia tocantinense.