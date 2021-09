por Cinthia Gomes de Abreu

Ex-quebradeira de coco e ex-merendeira, a chef de cozinha Ruth Almeida hoje tem uma história como consultora e pesquisadora da culinária afroindígena e palestrante sobre o protagonismo da mulher no universo da gastronomia, empreendedorismo e superação. Ao longo dos últimos sete anos, Ruth Almeida viu a sua vida ser transformada ao usar a sua história de vida, das raízes dos povos tocantinenses e do seu modo de fazer gastronomia. Já no último mês, mais um grande passo foi alcançado na carreira.

Nos últimos 30 dias, Ruth Almeida foi destaque no Jornal de Brasília, no Jornal O Globo, na Revista Vogue e até no programa “Brasil com Zeca”, apresentado no UOL, pelo jornalista Zeca Camargo. Para Ruth Almeida, esta é uma das fases mais felizes de sua vida. “Eu estou representando a voz de muitas mulheres brasileiras que por muito tempo ficaram caladas”, disse ela.

A chef de cozinha destaca ainda que hoje o seu trabalho é empoderar outras mulheres que tiveram história de vida semelhantes para mostrar que com coragem e determinação é possível. “A minha história é a história de milhares de mulheres brasileiras e encorajo a todas a continuarem sonhando como a mim”, relata.

Ruth ressalta que as mulheres não são sexo frágil, que por muito tempo foram amordaçadas. Dentro de cada uma grita o sucesso, a coragem e a determinação. “Que possamos tirar as mordaças e lutar pelo que queremos”, afirma.

Veículos

A entrevista de Ruth Almeida no Jornal O Globo foi divulgada no sábado, 08, com uma matéria especial que conta histórias de superação de mulheres negras pelo País que se tornaram chef de cozinha e consultora em gastronomia, a matéria recebeu o título de “Lugar de mulheres negras é onde elas quiserem, inclusive no comando da cozinha”.

A coluna A Mesa do Jornal de Brasília divulgou na segunda, 23, uma entrevista exclusiva sobre os destinos mais procurados pelos turistas brasileiros: Palmas e Jalapão, elencando dicas de locais a serem conhecidos. A chef Ruth Almeida mencionada como um sinônimo de amor e afeto é “a maior revelação gastronômica de Tocantins”, disse a coluna. Ela que usa o ingrediente mais valioso em sua cozinha: o amor, afirma que “eu conto a história pela comida”, disse a chef.

O apresentador Zeca Camargo do programa “Brasil com Zeca” transmitido pela UOL recebeu no sábado, 28, a Chef Ruth Almeida ensinando com exclusividade uma de suas especialidades: pintado assado na folha de bananeira, porém, por ela batizado de “pai e mãe. Pai, porque ele era pescador e mãe homenageando a minha que foi quebradeira de coco. Nada mais justo que inseri-los na cozinha”, disse ela. Zeca relembrou a trajetória da chef até chegar à cozinha. “Você é muito determinada e, não conseguiria continuar na mesma vida”, elogiou Zeca a gana desta guerreira, ela que já trabalhou como merendeira em escolas, lavadeira, cozinheira em hotéis dentre outras profissões que exerceu.