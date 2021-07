por Redação

Na última quarta-feira, 21, iniciou-se o atendimento do primeiro paciente com ventilação mecânica em domicílio. Ivan Francisco Ribeiro, de Palmas, foi o primeiro contemplado com o recebimento do aparelho, o que é um marco na saúde da capital do Tocantins.

“Por muitos anos, receber a indicação de utilização de ventilação mecânica, significaria viver em um leito hospitalar, seja em enfermarias, seja em unidades semi- intensivas ou intensivas. É maravilhoso o atendimento, porque agora ficamos mais tranquilos, aqui (em casa) estamos perto o tempo todo e estamos sendo assistidos pelo programa da Secretaria da Saúde que conta com pessoas humanas e que nos atende com todo carinho”, comenta Suzana Lima Martins, esposa do paciente Ivan.

Suzana ainda falou sobre as mudanças no estilo de vida a partir do recebimento do aparelho. “Agora muda muita coisa, principalmente a qualidade de vida, eu agradeço primeiro a Deus e depois ao pessoal do serviço domiciliar do Estado que nos ajudou muito, foi Deus que enviou eles aqui”, ressaltou.

Para Luiz Aurélio Watanabe, fisioterapeuta do EMAD, a chegada do aparelho de ventilação mecânica significa mais qualidade de vida para o paciente.

“É melhor para o paciente estar no conforto do seu lar e assistido com todos os recursos, outro motivo de alegria é a diminuição da taxa de ocupação hospitalar do paciente e desocupação de um leito de hospital”, enfatiza.

Ventilação Mecânica

Ventilação mecânica é o suporte oferecido ao paciente, quando este não é capaz de manter a respiração espontaneamente, precisando ser auxiliado por um serviço que substitui total ou parcialmente o esforço do paciente em respirar, permitindo também o descanso da musculatura respiratória, quando necessário.

O que é SAD e EMAD

O SAD oferece ao paciente assistido uma melhor qualidade de vida, onde pode receber a assistência da EMAD, no conforto do seu lar. As EMAD’s são equipes formadas por profissionais médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos em enfermagem, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais e odontólogos, prestando serviços com vistas à garantia de continuidade de cuidados e integrada aos demais serviços e unidades de saúde.

Para Maria das Graças Vieira Rios, Coordenadora do SAD-HGP, na rede de saúde, o papel principal do serviço é proporcionar a qualidade de vida ao usuário do Sistema Único de Saúde. “Nós trabalhamos com o intuito de diminuir a taxa de ocupação hospitalar, atendemos pacientes de média complexidade que necessitam da assistência da equipe multidisciplinar com maior frequência sem a necessidade do paciente ficar hospitalizado. Assim, existe uma maior rotatividade dos leitos”, diz.

Atualmente na unidade do SAD no HGP são 97 pacientes recebendo assistência através do programa, dentre as patologias mais comuns estão sequelas neurológicas, trauma raquimedular (TRM), Alzheimer, cirurgia vascular, cuidados paliativos, dentre outras. Os serviços possuem vários benefícios, dentre eles: Assistência Humanizada e diminuição das hospitalizações.

Como acessar

Para que o paciente seja admitido como usuário do Serviço de Atenção Domiciliar é necessário sua prévia concordância e de seu familiar ou de seu cuidador, com assinatura de termo de esclarecimento e responsabilidade, além da liberação da equipe multiprofissional que o acompanha no hospital.

Maiores informações podem ser obtidas através do meio do endereço eletrônico [email protected] ou pelo telefone (63) 3218-1059.