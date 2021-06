por Redação

A primeira dose será aplicada nesta segunda e terça-feira, 14 e 15, a partir das 8 horas, na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Setor Sol Nascente.

Para se imunizar as gestantes e puérperas com comorbidades deverão estar com os seguintes documentos em mãos: CPF, RG ou CNH, cartão de vacina, cartão do SUS e documento que comprove a condição de risco, como laudo médico, exames, receitas, prescrição médica etc., conforme recomendações do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 – PNO.

A vacinação poderá ocorrer independentemente da idade gestacional e o teste de gravidez não deve ser um pré-requisito para a administração das vacinas nas mulheres. No caso da puérpera, ao ser vacinada, na condição de lactante deverá ser orientada a não interromper o aleitamento materno.

Deverá ser respeitado o intervalo de no mínimo 14 dias entre a administração da vacina Influenza e/ou outra vacina do calendário de vacinação da gestante/puérpera para a administração da vacina contra a Covid-19.